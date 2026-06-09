Cuentan con refugios ante temporada de lluvias

Ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en la región y los efectos asociados a la temporada de lluvias y al fenómeno de mar de fondo, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que el Ayuntamiento mantiene activados los protocolos preventivos y cuenta con refugios temporales listos para ser habilitados en caso de una emergencia.

El alcalde señaló que, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil Municipal, encabezada por Luis Demetrio Martínez López, y con el respaldo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, se da seguimiento permanente a las condiciones climatológicas para salvaguardar a la población.

Ubicaciones

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno Municipal dio a conocer la ubicación de los refugios temporales oficiales: Centro de Convivencias, Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Auditorio del Instituto Tecnológico de Tapachula, Expo Feria Tapachula (para contingencias de mayor magnitud).

Yamil Melgar destacó que estos espacios permitirán brindar atención y resguardo a las familias en caso de ser necesario, por lo que invitó a la ciudadanía a identificar previamente su ubicación y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

Operativos

Por su parte, Luis Demetrio Martínez López informó que los equipos operativos continúan realizando recorridos de vigilancia y monitoreo en diversos puntos del municipio, especialmente en zonas vulnerables y áreas cercanas al litoral.

Finalmente, Yamil Melgar exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Tapachula, Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal, evitando difundir rumores o información no confirmada.