Cuesta de enero podría extenderse hasta marzo

La cuesta de enero, definida como una etapa donde las familias enfrentan complicaciones para atender los temas económicos después de la fiesta decembrina, podría extenderse hasta el mes de marzo, enfatizó Ever Odiney Jiménez Santiago, economista en Chiapas.

Esto es resultado en muchos casos, detalló, de las compras excesivas que se hicieron en el cierre del año pasado, así como el aumento de precios que ocurren a inicio de 2026 en este caso.

Causas

El economista enfatizó que la cuesta de enero también se vincula con los gastos por el Día de Reyes Magos, los aumentos de los productos a consecuencia de la inflación, los gastos fijos dentro del hogar, así como otros pendientes económicos para cubrir colegiaturas, el predial o derechos vehiculares.

Jiménez Santiago comentó que solicitar créditos para atender los pendientes de inicio de año no es del todo malo, sin embargo, lo más importante es mantener un orden financiero y estructurar la forma en que se gasta.

Educación financiera

Por eso recomendó a las familias en esta temporada a disminuir los gastos hormiga, así como el desembolso en actividades que no sean necesarias y aminorar la compra de aplicaciones que luego no se utilizan.

Es clave, detalló, hacer un diagnóstico financiero entre lo que se debe, lo que se gana y qué gastos se pueden pausar o reducir unos tres meses, en lo que termina la conocida cuesta de enero que se extiende varios meses.

El economista mencionó que las familias deben priorizar los gastos básicos y fijos, y dejar a un lado aquellos que no sean de utilidad para los hogares.

Planeación

Enfatizó que es importante que cada fin de año las personas piensen en los gastos a futuro, debido a que si no se planea ese recurso es ahí cuando se presenta la llamada “cuesta de enero”.

Finalmente, Jiménez Santiago insistió en la importancia de que los créditos se deben usar de forma estratégica, lo mismo con las tarjetas y es clave estar al pendiente de los indicadores económicos como la inflación.