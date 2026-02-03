Cuestiona Frayba el estado de las cárceles

En el marco de la visita oficial del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU a México, en la que acudió a prisiones, estaciones migratorias, instalaciones militares y hospitales psiquiátricos, es decir, lugares de privación de la libertad, el Centro de derechos humanos Fray Bartolome de Las Casas (Frayba) aportó información sobre la condición carcelaria en el estado.

Barrera

A través de un boletín, el Frayba señaló que, pese a la implementación del mecanismo nacional de prevención de la tortura, esta sigue siendo una “práctica generalizada”, y que la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una barrera para obtener datos públicos que mejoren las condiciones en los centros de detención.

Entre 2010 y 2025, el Frayba ha documentado 20 casos de tortura y violaciones de los derechos humanos en el sistema carcelario, cuatro de esos casos se han dado en Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Casos

Destacan el caso de Óscar Trinidad Carvajal, quien se encuentra recluido en el Cerss número 3, en donde carece de atención médica. También señalaron el caso de Yonny Ronnay Chacón, detenido el 3 de marzo de 2019, sentenciado a más de 31 años por un delito que, indican, no cometió.

En el boletín informan que los internos suelen padecer dolores de estómago y vómitos debido a alimentos en mal estado, además de que la autoridad cobra un 10 % por el ingreso de materiales.