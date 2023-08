Cuestionan garantías para el derecho a la lactancia materna

A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, más de 500 millones de mujeres trabajadoras no cuentan con la protección esencial de la maternidad en las leyes nacionales y a nivel local aún no hay cobertura de lactarios en los centros de trabajo, dieron a conocer organizaciones de la sociedad civil.

En este año dicha semana se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto, con el lema “Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!”, mensaje muy importante para la equidad de género en el mercado laboral y el hogar.

En México, la Unicef trabajó conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y el sector privado para producir una guía nacional y cursos en línea sobre la lactancia materna en centros de trabajo, apoyando en el desarrollo de una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) al respecto. Pero en Chiapas las empresas no han integrado este sistema como un beneficio en común.

En Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tiene una estancia infantil y sala de lactancia para trabajadoras y estudiantes; así también la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), además de la sociedad civil en el CRIT Teletón.

Julieta Álvarez tiene un bebé de dos meses y trabaja en una tienda departamental de la capital de Chiapas, pero no tiene la oportunidad de amamantar a su bebé, y quien le ayuda a cuidarlo tiene que hacerlo con fórmula comercial, que de acuerdo con un análisis de “El Poder del Consumidor”, es peligrosa para la salud y el desarrollo del lactante.

Contrario al caso de Mariana Martínez, una empleada del Poder Judicial en Cuernavaca, Morelos, donde puede hacer uso de la sala por dos horas, distribuidas a su conveniencia y a la de su bebé.

Derecho a amamantar

“Las mujeres no deberían tener qué elegir entre amamantar a sus hijos o trabajar. El apoyo a la lactancia materna es posible independientemente del lugar de trabajo, el sector o el tipo de contrato”, señaló la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 registró que 33 por ciento de niñas y niños menores de seis meses recibió lactancia materna exclusiva, y 45.1 por ciento de quienes tenían entre 12 y 23 meses continuó la lactancia hasta el segundo año de vida.

Esto quiere decir que siete de cada 10 bebés —en promedio— no recibe lactancia materna exclusiva, por lo que “uno de los grandes retos para una lactancia exitosa es la participación de las madres en un mercado laboral, que en muchos casos no les garantiza las condiciones y protección necesarias para llevar a cabo esta práctica”, destacó la organización Save The Children.