Cuestionan modelo urbano de la capital

Tras la muerte de un joven motociclista, quien fue arrastrado por la corriente durante las lluvias en Tuxtla Gutiérrez, el colectivo Menos Puentes, Más Ciudad cuestionó que este tipo de hechos están relacionados con un problema de transformación del suelo y el crecimiento urbano, y no deben ser explicados únicamente como consecuencia de decisiones individuales.

Señaló que responsabilizar exclusivamente a las personas por exponerse a una corriente deja fuera factores relacionados con la hidrología urbana.

De acuerdo con el posicionamiento, la pavimentación, el concreto y la pérdida de vegetación, modifican la manera en que el agua de lluvia se desplaza.

Mientras que en condiciones naturales el suelo y la vegetación permiten absorber, retener e infiltrar parte del agua, las superficies impermeables favorecen que una mayor cantidad se convierta en escurrimiento superficial y avance con mayor velocidad.

Transformaciones

También advirtió sobre las transformaciones registradas en la parte alta de las microcuencas de Tuxtla Gutiérrez, donde el crecimiento de la superficie urbanizada ha reducido la capacidad del suelo para infiltrar agua.

Según datos citados por el colectivo, el uso residencial en la ciudad pasó de 13.65 kilómetros cuadrados en 1986 a 30.08 kilómetros cuadrados en 2014, acompañado de una disminución significativa de la cobertura de árboles y arbustos.

Asimismo, señaló que investigaciones sobre las microcuencas urbanas de Tuxtla estiman que únicamente entre cinco y 35 por ciento del agua de lluvia logra infiltrarse, mientras que el resto se transforma en escurrimiento superficial.

Acciones

Para el colectivo, esta situación obliga a modificar la manera en que se atienden las lluvias, pues las acciones no deberían concentrarse únicamente en retirar sedimentos de los cauces o conducir rápidamente el agua hacia otras zonas.

Planteó dar prioridad a la parte alta de las microcuencas, recuperar la capacidad de infiltración mediante pavimentos permeables, presas de infiltración y jardines de lluvia, además de fortalecer la infraestructura verde.