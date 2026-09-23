Cuestionan música que normaliza violencia a la mujer

Ante los señalamientos de organizaciones que han cuestionado la presencia de agrupaciones musicales cuyas canciones hacen referencia a la violencia contra las mujeres, el delito o conductas relacionadas con la criminalidad en ferias y eventos públicos, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, llamó a revisar los mensajes que se difunden y a fortalecer una cultura de respeto entre ciudadanos.

El prelado consideró que el problema no debe abordarse desde la confrontación entre ambos sexos, sino a partir de una reeducación social que permita reconocer la dignidad y responsabilidad de cada persona.

Sostuvo que algunas posturas que, desde su perspectiva, han llevado el debate sobre las relaciones entre hombres y mujeres hacia posiciones extremas, tampoco contribuyen a resolver la violencia.

En este sentido, planteó la necesidad de evitar tanto la discriminación hacia los hombres como aquellas conductas que vulneren a las mujeres.

“Lo que hay que hacer es descubrir que el varón sea varón, esposo, hermano, padre; la mujer sea esposa, madre, hermana y que vivan en esa complementariedad”, expresó.

Señaló que hombres y mujeres tienen distintas sensibilidades y responsabilidades, pero insistió en que la convivencia debe construirse mediante el respeto y el reconocimiento mutuo.