Cuestionan renta de camiones de basura

El pasado viernes, trabajadores de limpia municipal se fueron a paro durante un par de horas para exigir medicamentos y refacciones para los camiones recolectores, esto por considerar que la actual administración está dejando que los camiones comprados en pasadas presidencias se vuelvan “chatarra” al no darles el mantenimiento necesario.

En entrevista, José Domingo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de San Cristóbal de Las Casas (Sutram), explica que actualmente los camiones están laborando un total de 20 horas, al igual que el personal, pues se cuenta con tres turnos. Señala que desde que el municipio implementó los contenedores en distintos puntos de la ciudad el trabajo ha aumentado.

En lo que va de la administración de Fabiola Ricci no se han adquirido nuevos camiones recolectores, como sí se hizo durante el trienio pasado, en donde, señala Domingo, se compraron un total de ocho unidades marca Foton, “los más caros”.

Sin embargo, pese a la calidad de estos camiones, también han traído complicaciones al momento de conseguir sus refacciones, ya que no se consiguen ni en el estado ni con el proveedor, explica el líder sindical.

Aunado eso, la marcha de los vehículos es desechable, por lo que si se descompone se tiene que comprar otra, un proceso que hace que los camiones estén parados hasta un mes y medio.

Propuestas

Durante la negociación que se tuvo con la presidenta el viernes, el ayuntamiento pidió que los esperaran un mes o más para conseguir los camiones, esto por la necesidad de las cotizaciones.

En la mesa de diálogo fueron los propios trabajadores quienes le propusieron marcas al ayuntamiento, las cuáles, dijo José Domingo, tienen un costo de poco más de dos millones, mientras que los Foton tuvieron un precio de dos millones 600 mil pesos.

José Domingo indica que la presidenta Fabiola Ricci ha optado por rentar camiones de recolección. Alquiler que tiene un costo aproximado de un millón 900 pesos al mes. Investigaciones periodísticas locales han señalado que la renta se hace a una empresa tabasqueña: Kukulkán energy.