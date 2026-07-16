Cuidado al comprar auto en redes

Ante el incremento de casos de estafa en la compra venta de vehículos en Chiapas, la Guardia Estatal Cibernética del estado emitió una alerta dirigida a quienes buscan adquirir un vehículo a través de plataformas digitales, en particular Marketplace de Facebook.

El llamado busca prevenir que los compradores caigan en manos de delincuentes que simulan ventas de automóviles para extorsionar a las víctimas.

De acuerdo con el informe de las autoridades cibernéticas, los defraudadores publican anuncios con vehículos en aparentes buenas condiciones y a precios atractivos, lo que genera confianza en los interesados.

Una vez que el comprador muestra interés, los estafadores solicitan un depósito en efectivo o transferencia bancaria para “apartar” la unidad. Posteriormente, inventan algún contratiempo, como un problema mecánico o documental, y piden más dinero para resolverlo y concretar la entrega.

Si la persona se niega a seguir enviando recursos, los delincuentes intensifican la presión con amenazas y afirman pertenecer a un grupo criminal, con el objetivo de intimidar y obtener el pago por miedo.

Ante este modus operandi, la dependencia estatal recomienda a la población nunca enviar anticipos sin haber revisado físicamente el automóvil, desconfiar de ofertas que parecen demasiado bajas comparadas con el mercado, verificar la identidad del vendedor mediante documentos oficiales y fotografías recientes, y realizar el pago únicamente después de inspeccionar el vehículo, su factura original y el estatus legal.

Contacto directo

Las autoridades recomendaron que cualquier transacción segura debe basarse en el contacto directo y la revisión personal del bien.

Para denunciar intentos de fraude o extorsión, la Guardia Estatal Cibernética pone a disposición el correo [email protected], así como los números telefónicos 800 221 14 84, 961 618 76 03 y 961 618 76 04.