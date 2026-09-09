Cuidado ambiental, una estrategia para el estado de Chiapas

El podcast Platicando con el Jaguar, en su temporada dos, se realizó desde los nuevos senderos públicos del Cañón del Sumidero, donde se habló de la importancia de la conservación.

El gobernador Eduardo Ramírez conversó en un lenguaje coloquial con diversos personajes de la vida pública y ambiental, compartiendo con la gente los espacios naturales y su impacto económico.

Desde uno de los propios senderos inaugurados, conocido como Los Chiapas, la bióloga de la Conanp, Irma Serrano, explicó que los nuevos senderos son de selva baja caducifolia, pero aparte este sendero tiene un plus al poderse observar aves.

Existe una amplia diversidad de aves, entre ellas una especie de tecolotitos, que es la que comúnmente vienen a observar, dijo.

Luis Felipe Martínez, guía de turistas, explicó que este tipo de iniciativas están siendo bien recibidas por el turismo, particularmente desde el recibimiento en el aeropuerto.

Ángel Torres, alcalde de Tuxtla, dijo que los nuevos espacios de biodiversidad están ofreciendo contención al cambio climático, pero además representando una alternativa económica.

Conanp

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Chiapas, Pavel Palacios, dijo que las áreas naturales protegidas son espacios que contribuyen en gran medida a la salud humana, pero además es una de las principales respuestas que tenemos al cambio climático.

Explicó que en Chiapas se tienen 20 áreas naturales protegidas federales más 37 estatales y un millón 200 mil hectáreas de áreas naturales protegidas.

Segundo Guillén, titular de la Secretaría de Turismo, dijo que apoyar el cuidado de la biodiversidad es una herramienta para atraer turismo de todo el mundo hacia Chiapas.

Ana Karen Gómez, titular de la Secretaría de Infraestructura, dijo que este tipo de espacios representa una oportunidad para cambiar la dinámica social.

Además, habló del programa Poniendo Chingón a Tuxtla, que dijo busca recuperar espacios como parques públicos abandonados para la ciudadanía.

Francisco Rojas, regidor de Tuxtla, aplaudió que la propuesta de crear senderos que una vez le realizara al gobernador esté convertida en una realidad.

Respecto de las polémicas con el alcalde, ambos funcionarios, Rojas y Torres, señalaron estar en paz, pues ambos buscan el bienestar de Tuxtla.