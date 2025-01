Cuidado con el cargador de tu celular

Si para tu teléfono celular utilizas un cargador que no corresponde a la potencia o si ya reemplazaste el original, dejarlo cargando por varias horas o dejar solo conectado el cargador, representa un alto riesgo de sobrecarga y corto circuito, sobre todo si la instalación eléctrica no está en buen estado.

Aldo Esteban Aguilar Castillejos, del área de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), comentó que, pocas personas suelen tomar en cuenta si la instalación eléctrica de su casa o del lugar donde estén se encuentra en buen estado y dejan conectado por varias horas el teléfono.

Factores de riesgo

Desafortunadamente este aspecto no suele tomarse en cuenta o planearse a largo plazo en la construcción de viviendas, por lo que su tiempo de vida es más corto, impactando en la economía de los propietarios, porque habrá mayor consumo de energía y riesgos.

Otro factor que no se considera, es que algunos fabricantes de estos productos no reconocidos no cumplen las normas de seguridad para el aspecto de carga y potencia, por lo que, aunque no se tenga el teléfono conectado, se genera un calentamiento del cargador provocando que el sistema interno se deteriore y explote.

Tal como sucedió apenas el pasado 3 de enero en Tuxtla Gutiérrez, en un domicilio, un celular que se encontraba conectado a la corriente de forma repentina explotó mientras la familia dormía, lo que provocó un incendio en la segunda planta. Afortunadamente no hubo lesionados.

Estudio Profeco

En el 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio que realizó a cargadores de teléfonos de diferentes marcas. Señaló que el avance de la tecnología ha permitido que los estos dispositivos sean más potentes, lo que se refleja en un tiempo menor de recarga de una batería.

Claro que se deben tomar en cuenta varios factores que pueden afectar esta característica, la principal de ellas es la potencia de salida que proporciona el cargador, que está determinada por la corriente eléctrica que es capaz de suministrar y la tensión eléctrica a su salida (la cual normalmente es de cinco volts).

Todos los modelos ofrecen instructivo de uso y de acuerdo con lo establecido en las normas indican la marca, modelo, características eléctricas de alimentación, duración de la garantía, precauciones, entre otros.

En las pruebas de seguridad mecánica, al aplicar un peso presentaron desprendimiento de una o ambas navajas, sobre todo los de marcas no reconocidas, por lo que son un riesgo.

Mobo, Select Power y Belkin, en la prueba de calentamiento, superaron los 40 grados centígrados, sin embargo, están dentro del requisito de la norma. El que rebasen dicha temperatura significa que se sentirán calientes al tacto.

Además, encontraron que los cargadores sustitutos de originales no eran seguros para los consumidores debido a que no existía una norma que exigiera métodos de pruebas en ellos.