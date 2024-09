Cuidado con los apoyos y bonos

Pidieron eviten entregar información sensible hacia personas desconocidas. Diego Pérez / CP

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSyPC) hizo un llamado a toda la ciudadanía para tener cuidado con promociones fraudulentas de apoyos y bonos a través de WhatsApp.

La institución de seguridad informó de la usurpación de la identidad de reconocidas marcas e instituciones oficiales o gubernamentales por parte de la delincuencia. Por lo que, mediante sitios web fraudulentos de su propia creación, llaman la atención sobre falsos apoyos y bonos.

Recomendaciones

La policía ubicó la obtención de información privada y sensible de las personas para distintos delitos por parte de los delincuentes, incluido el robo de identidad.

Ante ello, recomendó evitar compartir información no verificada, falsos apoyos, cupones y/o promociones. Desconfiar y reportar la información no solicitada que llegue por mensaje de texto con enlaces o archivos adjuntos desconocidos, así como no enviar el mensaje a sus contactos.

Entre las páginas detectadas se encuentra: https://bonomujeres.com.mx y htttps://mujeresdebienestar.com.mx

Seguridad

La verificación en dos pasos es una función opcional que añade seguridad a tu cuenta de mensajería instantánea. Verás la pantalla de la verificación después de registrar correctamente tu número de teléfono en WhatsApp.

El PIN de la verificación en dos pasos es distinto del código de registro de seis dígitos que recibes por mensaje SMS o llamada.

Protección

Una vez que la actives, tendrás la opción de ingresar tu dirección de correo electrónico para que WhatsApp pueda enviarte un correo electrónico con un enlace que te permita restablecer el PIN en caso de que lo olvides y, de ese modo, ayudarte a proteger tu cuenta.

Después de activar la verificación en dos pasos, a modo de recordatorio, WhatsApp te pedirá con frecuencia que ingreses tu PIN. Mientras no restablezcas el PIN, recibirás un recordatorio una vez a la semana.