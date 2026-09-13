Cuidado con recrear imágenes “ochenteras”

La moda de recrear imágenes con Inteligencia Artificial (IA) evocando a los años ochentas ha invadido las redes sociales en los últimos días, esta práctica, aunque pudiera parecer inofensiva, también trae consigo peligro cibernético si se realiza en ciertos espacios fraudulentos.

Ante esta tendencia, la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió una alerta debido a que la seguridad y privacidad de datos personales pueden ser vulneradas por los servicios utilizados.

La dependencia señaló que las imágenes cargadas en alta definición en estas herramientas pueden ser almacenadas por periodos indeterminados dependiendo de los términos de uso de cada servicio.

Es un dato biométrico

Además, advirtió que el rostro constituye un dato biométrico que a diferencia de una contraseña, no puede reemplazarse si la información asociada termina comprometida.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, una fotografía facial también puede ser analizada mediante sistemas de reconocimiento para generar patrones que permitan identificar a una persona.

Este riesgo se incrementa cuando la imagen se combina con otra información disponible en internet, como nombres, perfiles en redes sociales o números telefónicos, lo que facilita la construcción de perfiles falsos y el diseño de intentos de suplantación de identidad más personalizados.

La alerta de la Guardia Estatal Cibernética también subraya que la fotografía elegida para participar en el trend puede contener información adicional que va más allá del rostro.

Elementos que aparezcan en el fondo, como documentos, identificaciones, uniformes, placas de vehículos o menores de edad, pueden aportar datos sensibles que revelen la ubicación o la identidad del usuario.

La corporación recomendó revisar las políticas de privacidad antes de compartir cualquier imagen, limitar los permisos al mínimo necesario y evitar subir fotografías de menores o de terceras personas sin su consentimiento.