Cuidado del agua y la tierra debe ser prioridad: ERA

El programa Platicando con el Jaguar, tomó un peculiar rumbo en la edición ofrecida desde una zona rural de Chiapas, donde el mandatario habló de las microcuencas, pero también se dio la oportunidad de convivir con la gente y hasta se echó unos pasos de baile.

De esta manera, en un marco natural, el líder de la política en Chiapas habló de las acciones que se están realizando para proteger los recursos naturales y cuidar de la tierra.

“Cuidar el agua, nuestros bosques y la riqueza natural de Chiapas es también cuidar el presente y el futuro de las próximas generaciones”, dijo el mandatario.

El programa que se transmitió en las redes sociales del gobernador y a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ofreció una mirada de la política con visión ambiental.

Invitados

En esta ocasión, Magdalena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), acompañó al mandatario y sostuvo que este proceso se realiza con piedra colorada, y además de ser un proyecto ambiental, es una manera de empoderarlas a las mentes que participan.

En tanto la ingeniera Martha Cecilia, experta en el manejo de microcuencas sostuvo que el ejido Efraina Gutiérrez, dentro de la Reserva Villa de Allende en el Municipio de Berriozábal es un ejemplo de la gestión ambiental.

Amparo de la Cruz, habitante de la zona dijo que este tipo de obras beneficia a sus tierras, pues permite mejorar el suministro de agua.

Hugo Gómez, otro beneficiario, dijo que estos espacios permiten retener la humedad y generar mejores condiciones de conservación ambiental, además les pagan jornadas y tienen el beneficio de las estufas ecológicas.

Finalmente el mandatario lanzó una sentencia: Cuidar de nuestra madre tierra es tarea de todas y todos.