Cuidados paliativos ante el cese de la vida: tanatólogo

En el marco de la celebración del Día de Muertos, José Antonio Córdova Domínguez, experto en tanatología del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), dijo que los cuidados paliativos a un enfermo terminal son la mejor forma de llegar a ese momento culminante de la vida que es la muerte.

“En la vida diaria tratamos de no hablar de la muerte, se oculta. Por años se ha tratado de encontrar la respuesta al concepto ‘muerte’; lo cierto es que cuando toquemos la última puerta y sea concebida, vamos a poder encontrar la respuesta que se busca”, sostuvo el tanatólogo.

En ese sentido, Córdova Domínguez aseguró que se busca el derecho a la muerte, pero a una muerte digna y que, para poder completar esa atención digna, se tiene que definir lo digno y eso va a variar de acuerdo con el paciente: “según la persona y su religión, sus tradiciones, sus conceptos y lo que tenga como idealización de la muerte”.

Si bien en la medicina actual se trata de prolongar la vida, más que la vida son los signos vitales, porque “cuando prolongamos una vida en la que ya no hay una conciencia y ya no se tiene conciencia de ella, eso ya no es vida”, argumentó el tanatólogo.

Por eso en los países europeos y algunos países de Latinoamérica como Colombia o Canadá ya es legal la eutanasia. “La eutanasia es legal en siete países del mundo. Inglaterra pugna por ser el octavo en donde se practique, sin embargo, en México nuestra legislación marca que es homicidio por piedad. Nuestra jurisprudencia no lo permite”.

En su charla, el experto puntualizó que la mejor forma de atender a un enfermo terminal es dándole los mejores cuidados paliativos para aceptar el fin de la vida y terminarla con dignidad.

“Tenemos un recurso al final de la vida que son los cuidados paliativos. Es la herramienta que permite sanar el dolor, los síntomas asociados y todos esos problemas de tipo psicosociales para la familia que está alrededor al paciente. Si se trata de una manera holística, es el derecho a la muerte con dignidad, no le da cabida ni le abre la puerta a la eutanasia”, explicó.

Finalmente, el encargado del área de cuidados paliativos del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, invitó a conocer un poco más del tema, a acercarse al hospital para recibir la mejor atención posible.