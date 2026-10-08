Cuidan dinero federal para policías

Los 124 municipios de Chiapas concluyeron un proceso de capacitación para mejorar el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública, informó Flor Guirao Aguilar, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).

La funcionaria explicó que las jornadas reunieron a secretarios ejecutivos y responsables del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) de las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Istmo-Costa, Norte, Selva, Sierra y Soconusco, mismos que recibieron orientación y herramientas para la correcta aplicación de estos recursos.

Uso correcto de las herramientas

Guirao Aguilar destacó que el trabajo del Sesesp va más allá de capacitar: implica acompañar de manera permanente a los Ayuntamientos, atender sus dudas y brindarles orientación para que los recursos destinados a seguridad se ejerzan correctamente.

La secretaria ejecutiva subrayó que mantener una institución de puertas abiertas permite fortalecer la coordinación con los municipios y atender de manera directa las necesidades que surgen en cada región.

Dijo que las acciones forman parte de la política que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con una estrategia orientada a fortalecer las capacidades municipales y mejorar las condiciones de seguridad desde el territorio.

El Sesesp mantendrá el acompañamiento técnico a los 124 municipios, con capacitación y orientación para contribuir a un ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos destinados a seguridad.