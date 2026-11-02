Cuidemos a quienes regresan con nosotros: SSP

Hay personas que ya no podemos abrazar, pero que siguen presentes en nuestras historias, nuestras fotografías y nuestros corazones. Este 1 y 2 de noviembre, miles de familias mantuvieron viva la tradición de visitar los panteones para llevar flores, encender veladoras y recordar con cariño a quienes ya partieron.

En medio de esos momentos tan especiales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) recuerda que la mejor manera de honrar la memoria de nuestros seres queridos también es proteger la vida de quienes nos acompañan.

Si acudes al panteón, mantén cerca a niñas, niños y personas adultas mayores, antes de ingresar, acuerden un punto de encuentro por si alguien se separa del grupo.

Indicaciones

Respeta los señalamientos peatonales, evita cruces peligrosos, no camines sobre las lápidas y mantén libres los pasillos, así como las salidas de emergencia.

La SSP también invita a utilizar la App C5 Escudo Pakal como herramienta de apoyo a la seguridad y recuerda que ante cualquier emergencia, puedes comunicarte al 911.

En el marco de la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, promueve la prevención y el autocuidado para proteger a las comunidades y visitantes durante estas celebraciones.

Porque nuestras tradiciones merecen conservarse y nuestras familias merecen regresar tranquilas a casa.

Este 1 y 2 de noviembre lleva flores para quienes viven en tu memoria y cuidados para quienes caminan a tu lado.