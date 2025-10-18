Culebra ocasiona daños en la zona Norte de SCLC

Daños en viviendas y la interrupción de la energía eléctrica fue lo que dejó un tornado o “culebra”, que se registró la tarde de este viernes en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Como en otras ocasiones el fenómeno meteorológico provocó crisis nerviosa en algunas personas y voló el techo de un domicilio.

Autoridades emiten comunicado

En un comunicado Protección Civil (PC) reportó que “los fuertes vientos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas provocaron afectaciones menores en la colonia Prudencio Moscoso, incluyendo daños materiales en un cerco y un domo domiciliario.

También ocasionó, “la interrupción temporal del servicio eléctrico en las calles Ingenieros y Arquitectos”.

Por lo que elementos de PC Municipal atendieron de manera inmediata los reportes, verificando las zonas afectadas y brindando apoyo a la población.