Culmina el 2025 con 110 casos de miasis en humanos

El estado de Veracruz sumó el primer caso de miasis en humanos por gusano barrenador, además, de otro en Chiapas, en Oaxaca y uno en Quintana Roo, sumando en total, al cierre del 2025, 110 personas con ese padecimiento de los cuales, tres fallecieron aunque “por causas diferentes”, de acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

Expresaron que tres de los cuatro casos reportados la última semana, permanecen hospitalizados y solo uno fue dado de alta por mejoría.

Sin embargo, precisa que Chiapas ocupa el primer lugar en número de enfermos de miasis, provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual transmite el gusano barrenador del ganado, con un total de 87 casos, seguido de Yucatán con ocho, Quintana Roo, cinco; Campeche, cuatro; Oaxaca, tres; Tabasco dos y Veracruz con uno, detectado la última semana.

En el caso de Chiapas, explica que es un hombre de 76 años en La Trinitaria, el cual fue dado de alto por mejoría; el de Oaxaca, se ubica en el municipio de Santo Tomás Temazulapan, un joven de 23 años; en Quintana Roo, se dio en Benito Juárez, otro joven de 21 años y en Veracruz, un hombre de 67, estando los tres últimos hospitalizados.

La dependencia señala que se mantienen las acciones de búsqueda intencionada de casos en las zonas con mayor presencia de la mosca y recomienda que al detectarse alguna persona infectada, se dé aviso a las instituciones de salud, para brindarle atención.