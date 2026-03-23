Culmina recorrido de las Copoyitas

Después de más de 50 días de recorrido por colonias, hogares e iglesias de Tuxtla Gutiérrez, las tradicionales imágenes marianas conocidas como Copoyitas regresaron este 22 de marzo a su comunidad de origen, cerrando una de las festividades más largas y representativas de la cultura zoque.

Se trata de un jornada que cada año congrega a cientos de familias en Tuxtla Gutiérrez y que es considerado una de las celebraciones más largas del país.

La llegada de las imágenes marca el cierre de semanas de peregrinación, rezos y convivencias que forman parte de una de las expresiones más profundas de fe e identidad del pueblo zoque.

Peregrinación

Las imágenes recorrieron durante más de 50 días distintas colonias de la capital chiapaneca, como Azteca, Bienestar Social, San José Terán, Plan de Ayala, La Herradura, El Pedregal, Miravalle, Las Delicias, Agua Azul y La Esperanza, entre muchas otras.

También visitaron sectores como Patrocinio González, La Victoria, Arroyo Blanco y Patria Alta, donde familias devotas abrieron sus puertas para recibirlas con rezos, alimentos tradicionales y celebraciones comunitarias.

Estas visitas, conocidas como “pedidas”, son el corazón de la tradición, pues fortalecen los lazos entre vecinos y mantienen viva la espiritualidad colectiva.

Además, durante el recorrido se realizaron rezos, cantos y ofrendas en diversos hogares de la ciudad, acompañados de alimentos tradicionales, música, danzas y convivencia comunitaria.

Una ofrenda que simboliza la devoción a las vírgenes de Copoya, como la virgen de la Candelaria y del Rosario, dentro de un sincretismo cultural que caracteriza a la región.

Esta tradición es considerada una de las festividades religiosas más extensas del país, ya que puede durar entre 40 y más de 50 días de peregrinación continua por gran parte de Tuxtla.

El retorno de las Copoyitas a Copoya no sólo simboliza el fin del recorrido, sino también el momento culminante de la celebración.

La comunidad recibe nuevamente a las imágenes con actos religiosos, música y expresiones de agradecimiento.