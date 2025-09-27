Culmina semana de formación docente

La Secretaría de Educación de Chiapas, en coordinación con la organización Atentamente A.C., concluyó una semana de actividades formativas correspondientes al Programa Integral para el Bienestar Socioemocional (Pibse) y Educar para el Bienestar (EpB), en concordancia con la visión humanista y transformadora que impulsa la Nueva ERA educativa encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Por instrucción del titular de la Secretaría, Roger Adrián Mandujano Ayala, estos trabajos forman parte de un conjunto de estrategias orientadas a fortalecer el liderazgo pedagógico en las comunidades escolares, a través de la conformación de colectivos docentes y la consolidación de entornos educativos democráticos, resilientes y colaborativos.

Educación, medio para transformar los espacios

El secretario de Educación destacó que la implementación de este tipo de programas, desde una perspectiva comunitaria, constituye un eje fundamental para consolidar el sistema educativo estatal, al concebir la educación como un medio para transformar los espacios escolares en comunidades de aprendizaje más empáticas, participativas y humanas.

El objetivo principal es dotar al personal docente de herramientas que les permitan desarrollar competencias para la autorregulación emocional y el autocuidado, mediante un enfoque integral de Aprendizaje Socioemocional (ASE). Para ello, se impulsa la elaboración de un Plan de Acción que oriente la transformación de la práctica educativa en cada institución.

Bienestar común

Este esfuerzo busca también consolidar comunidades escolares empáticas, saludables y comprometidas con el bienestar común, donde la salud mental, el equilibrio emocional y el sentido de propósito se conviertan en pilares del quehacer educativo.

Con estas iniciativas, la Secretaría de Educación de Chiapas refrenda su compromiso con una educación que coloca a la persona en el centro del proceso formativo, apostando por el bienestar integral de las y los docentes, así como por una transformación profunda y sostenible de las prácticas educativas en el estado.