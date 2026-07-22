Culminan ciclo escolar menores extranjeros

Un total de cuatro mil 387 alumnos de educación básica provenientes de otro país culminaron el actual ciclo escolar en la entidad. El mayor número lo concentra el nivel primaria, seguido de secundaria y preescolar.

De este total, dos mil 200 corresponden a población masculina y dos mil 187 a femenina. La mayoría provienen de Centroamérica y el Caribe, con un total de tres mil 287 estudiantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Estatal, el nivel primaria federal transferido fue el que mayor registro de alumnos tuvo, con mil 823; mientras que las escuelas estatales registraron un total de mil 377, y las escuelas privadas únicamente 32 niñas y niños.

En lo que respecta al nivel secundaria, la población disminuyó en comparación con el nivel primaria. Del total de 677 alumnos que culminaron este nivel, 330 son hombres y 347 mujeres.

El nivel preescolar fue el que tuvo menor registro, con 478 infantes. De las instituciones estatales culminaron sus estudios 384 niñas y niños; del sector federal transferido fueron 86, y en privados, ocho menores.

Nacionalidades

Como ya se mencionó, la población que más presencia tuvo en los tres niveles de educación básica fue la centroamericana y del Caribe. Sin embargo, por debajo se encuentran niñas y niños provenientes de Sudamérica: 441 niños y 441 niñas, sumando un total de 882.

En tercer lugar, entre los alumnos provenientes de otros países, se encuentra Estados Unidos, con un total de 189 infantes: 98 hombres y 91 mujeres.

Finalmente, representando una minoría, la población infantil de origen africano ocupa el cuarto lugar en presencia en escuelas de educación básica de Chiapas, con 17 infantes: 13 hombres y 4 mujeres.

De Europa son siete infancias: seis mujeres y un hombre; de Canadá únicamente son seis, todas mujeres; y de Asia son tres menores: dos hombres y una mujer. No se registró ninguna persona de Oceanía.