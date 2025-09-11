Culminan con éxito recorridos de prueba de Línea K

Después de dos meses de intensas pruebas, los recorridos experimentales en el Tramo 1 de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han finalizado con éxito.

Así lo confirmó Humberto Armenta, fundador de la empresa Recsa, a través de su cuenta de Twitter (X), donde publicó: “¡Avanzamos! Realizamos con éxito los recorridos de prueba en el Tramo 1 de la Línea K: 176 km que conectan Ixtepec, Oaxaca con Tonalá, Chiapas. Movilidad y progreso para el sureste mexicano”.

Recsa, junto con los consorcios Indi y Azvi, trabajan en la construcción y rehabilitación de esta vía, que forma parte de la red ferroviaria del Corredor Interoceánico.

Pruebas y trenes

Las pruebas comenzaron el pasado 16 de junio, con trenes de pasajeros modelo Intercity 125, los cuales realizaron viajes desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Tonalá, Chiapas, pasando por estaciones como Juchitán, Unión Hidalgo y Arriaga.

Estos trenes, fabricados en el Reino Unido en la década de 1980 y modernizados recientemente, llegaron a México en mayo de 2025.

Cuentan con tecnología diésel de alta velocidad, con una capacidad operativa de 201 km/h, y están compuestos por ocho locomotoras y diez vagones, con dos coches motores Clase 43 en cada extremo y una serie de coches Mark 3.

Construcción

El Tramo 1 de la Línea K abarca 175 kilómetros de vía rehabilitada, e incluye siete estaciones: Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Reforma, Pineda, Chahuites, Arriaga y Tonalá.

En este tramo, las empresas construyeron 162 puentes, cinco laderos, 212 obras de drenaje transversal y un patio de maniobras, lo que refleja la magnitud de este proyecto de conectividad y desarrollo regional.

Próxima apertura

Aunque inicialmente se esperaba que la línea abriera al público en agosto de 2025, fuentes cercanas al proyecto indican que, pese a que las obras están prácticamente concluidas, es probable que su inauguración se posponga hasta septiembre o incluso diciembre de este año, coincidiendo con el segundo aniversario del Corredor Interoceánico.