Culminan vacaciones; dos personas fallecieron

Las vacaciones, asociadas a la Semana Santa, concluyeron y en Chiapas se registraron dos personas que perdieron la vida, según las cifras que actualizó la Secretaría de Protección Civil como parte del operativo en estas fechas.

Entre el 27 de marzo y el 12 de abril, remarcó la institución estatal, se registraron alrededor de 270 mil 434 visitantes en todos los centros turísticos con afluencia.

Las autoridades, con anterioridad, informaron que Chiapas cuenta con 62 espacios donde la gente acostumbra a ir en el periodo de vacaciones.

En las fechas de Semana Santa es común que los turistas se desplacen a zonas con cuerpos de agua, desde las playas (en la costa) hasta albercas, ríos, arroyos y balnearios.

Cifras

En las fechas mencionadas en el segundo párrafo, destacó Protección Civil, en Chiapas se desplazaron 32 mil 569 vehículos particulares, además de nueve mil 771 del transporte público.

Como saldo de este periodo de vacaciones, se confirmaron dos personas fallecidas, cinco personas lesionadas que fueron atendidas en el lugar, 22 atenciones médicas y 28 rescates de personas que enfrentaban complicaciones en los cuerpos de agua.

Módulos de atención

Con la intención de prevenir más riesgos en las vacaciones, la Secretaría de Protección Civil instaló 216 módulos de atención, ahí los elementos estuvieron al pendiente de la integridad de las personas visitantes.

En el cierre de las vacaciones, también se contó con el apoyo de 41 personas desde Tapachula hasta Palenque, pasando por Tonalá y Comitán; un total de 14 vehículos de emergencias estuvieron disponibles.