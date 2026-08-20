Cultura chiapaneca recibe a procuradurías infantiles

Como parte de la “Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026” a cargo del Sistema DIF Nacional, se realizó una verbena de recibimiento para los procuradores de los diferentes estados de la República, así como para los procuradores municipales y las presidentas de los DIF estatales.

Verbena cultural

El evento ofreció a las y los asistentes un acercamiento a la cultura y la gastronomía con más de 40 exposiciones de municipios como: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, Palenque, Simojovel, Unión Juárez, entre otros.

De acuerdo con Sofía Espinoza Abarca, la actividad fue preparada para que los visitantes conocieran un poco de lo que es Chiapas, incluyendo sus textiles, alfarería y la riqueza culinaria que caracteriza a la región.

Espinoza Abarca destacó que el gobernador del estado se ha sumado y ha sido aliado de los trabajos y proyectos que dependen del DIF estatal, por lo que consideró natural que Chiapas se incorpore a esta jornada de capacitación enfocada en la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La verbena se desarrolló en un ambiente de folclore y algarabía con bailes tradicionales, como la lavada de manteles de Berriozábal o el baile del borrego del municipio de Ocozocoautla.

Finalmente Espinoza Abarca reconoció la labor que realizan las procuradurías en todo el país, y aseguró que este evento sirvió como antesala a las mesas de trabajo y talleres que se impartirán durante la jornada nacional de capacitación.