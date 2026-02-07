Cumple 19 años el CRIT Chiapas al servicio de la ciudadanía, ofreciendo servicios ampliados que actualmente benefician a unos mil 500 pacientes del Sureste de México y Guatemala, destacando la parálisis cerebral y autismo como las discapacidades más frecuentes en los últimas fechas.

Así lo informó Karla Velasco, subdirectora de Alianzas del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Chiapas, quien recordó que este lugar se ha vuelto neurálgico de atención a personas con discapacidad en el Sureste Nacional, como también en algunos países de Centroamérica, gracias a la participación y donaciones de la sociedad civil.

Además de ofrecer terapias, servicios especializados, medicina de especialidades integración, ha ampliado sus servicios hasta personas de la tercera edad.

La entrevistada explicó que el CRIT Chiapas, que tiene su aniversario el siete de febrero, opera gracias a los donativos y confianza de la ciudadanía, por lo que invita a las y los chiapanecos a conocer el centro y participar de sus actividades y actos de altruismo.

Cifras

La subdirectora recordó que más de dos mil 200 niñas, niños y adolescentes han egresado del centro, cada uno representa una historia de esfuerzo, constancia y esperanza.

En 19 años, el CRIT Chiapas ha brindado un millón 958 mil 18 servicios, cada servicio un paso adelante en el proceso de rehabilitación.

En ese mismo periodo, el CRIT atendió a nueve mil 287 niños, niñas y adolescentes.