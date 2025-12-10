Cumple 71 años pionera de las antorchas guadalupanas

Ricardo Urbina Ruiz, decano de las carreras guadalupanas en San Cristóbal de Las Casas y coordinador del grupo más antiguo en la ciudad, Acción Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM), informó que en esta ocasión la antorcha la traerán de Juquila, Oaxaca, al colonial municipio.

Al igual que este grupo, miles de peregrinos retornarán este 12 de diciembre de diferentes puntos del país con la “flama de la fe” para postrarse a los píes de la virgen de Guadalupe, la “Morenita del Tepeyac”.

Antes de iniciar su recorrido, el pasado domingo, Ricardo Urbina Ruiz anunció que está cumpliendo 71 años de fundación la ACJM, perteneciente a la Diócesis de Las Casas, y que hoy más que nunca se encuentran unidos.

Urbina Ruiz recordó que la primera carrera fue el 12 de diciembre de 1954 a nivel nacional, la cual inició de manera simultánea en el norte y sur de la República y que concluyó en la Basílica del Tepeyac.

El grupo de la ACJM en su inicio estuvo integrado por Raúl Jiménez, Joaquín Coello, Constancio Robles, Carlos Gordillo, Juan Torres, Artemio Torres, Víctor Bermúdez, Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Urbina Ruiz.

Posteriormente ingresaron Néstor de Jesús Hernández Hernández, Francisco López Gómez, Francisco Ulises Guillén, Jesús Martínez López y José Luis Ruiz Villafuerte, entre otros.

El grupo durante su larga trayectoria ha recorrido la mayoría de los estados y el vecino país de Guatemala, desde donde han traído la flama de la antorcha guadalupana.

Urbina Ruiz explicó que el grupo católico ACJM es el pionero en este tipo de carreras de la antorcha guadalupana en el sureste, con la asesoría del sacerdote Eugenio Álvarez Figueroa (+).

Cabe señalar que fue la agrupación ACJM quien sembró la semilla de las carreras de la antorcha, ya que en su pasó por las diferentes localidades llamaba la atención y se interesaban por organizarse para integrar su grupo.

El grupo más antiguo Acción Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM) cuenta con un grupo de mujeres con quienes recorren las carreteras para demostrar su amor a la Virgen.