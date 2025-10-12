Cumple Ángel Torres, ahora en Las Granjas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de vecinas y vecinos, encabezó la inauguración integral de la calle Chiapas, entre las avenidas Limones y Colima, así como de la avenida Colima entre las calles Hidalgo y Chiapas, en la colonia Las Granjas, como parte del Programa Calles Felices.

Al señalar que esta obra responde a una demanda de más de 30 años, el edil destacó que hoy las familias cuentan con una vialidad pavimentada con concreto hidráulico que mejora la calidad de vida, la movilidad urbana y la seguridad de la zona.

Esta pavimentación, dijo el alcalde capitalino, refleja el compromiso del Gobierno Municipal por atender las necesidades más sentidas de las y los habitantes; asimismo, se contribuye a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y forma parte de la Nueva ERA que se vive en la capital.