Este noviembre la colectiva Cereza Chiapas cumplió 17 años acompañando las causas de las mujeres en situación de cárcel y cinco apoyando a familias que buscan a sus desaparecidos.

A través de un comunicado, la asociación mencionó que desde el 24 de noviembre se encuentran en actividades de búsqueda en Ocosingo, San Quintín y Comitán junto al colectivo “Buscadoras de los Altos de Chiapas”.

Relataron que, aunque este año “no hicimos rueda de prensa ni publicamos un video o comunicado, ni fuimos a la marcha”, regresando de sus actividades en San Quintín lograron realizar una celebración junto al colectivo de buscadoras.

Colaboración fraternal

“A pesar de haber dormido muy poco en dos días porque las salidas han sido muy de madrugada, y después de doce horas de camioneta por terracería, todavía las compañeras buscadoras quisieron celebrar con nosotras con un café, el más rico del año, su cariño y abrazos dentro de su búsqueda es lo más valioso”.

“Ellas son las que nos abrazan a todos con la dignidad y el ejemplo de su lucha por la verdad y la justicia, hasta encontrarles. Los abrazos son los de ellas” mencionaron en su publicación.

En ese sentido, “Buscadoras de los Altos” reiteró que es “un gran privilegio sentirnos abrazadas por grandes compañeras de lucha y defensoras de los derechos humanos”.