Cumple el Ejército Mexicano CXIII años de creación

En una emotiva ceremonia, este jueves 19 de febrero se conmemoró el CXIII aniversario de la creación del Ejército Mexicano en las instalaciones del Campo Militar 31B Joaquín Miguel Gutiérrez de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez.

En este lugar se dieron cita los titulares de los tres poderes estatales, para acompañar en los festejos de las fuerzas castrenses que guardan la soberanía nacional, coadyuvan a preservar la seguridad y tienden la mano en desastres provocados por factores naturales.

El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Alejandro Vargas González, comandante de la Séptima Región Militar, encabezó este evento, para dar reconocimiento al sacrificio diario de las tropas.

Discurso

Ante un presídium que incluyó al general de división piloto aviador Salvador Rodríguez Franco, comandante de la Región Aérea del Sureste, y al capitán de navío Luis Alfredo Valle Fuentes, en representación de la Décima Región Naval, el mando castrense ofreció un discurso que reivindicó a la milicia como una de las obras sociales más importantes de la historia.

“Hoy celebramos una de las obras sociales más importantes de la historia del mundo y me refiero a la creación de los ejércitos”, declaró.

Durante su mensaje, el comandante de la Séptima Región Militar realizó un recorrido por la evolución del Ejército, desde el virreinato y la lucha insurgente hasta la consolidación del Ejército Constitucionalista, antecedente directo de la institución actual.

“El Ejército Mexicano nace cuando la nación comprendió que para existir necesitaba más que ideales. Necesitaba de voluntad organizada y disciplina colectiva de mujeres y hombres dispuestos a ofrendar su vida al servicio de la patria”, enfatizó.

Conciencia institucional

Destacó que la conmemoración no solo es un acto de memoria, sino un ejercicio de conciencia institucional que guía su actuar bajo principios de honor, valor y lealtad. Subrayó la transformación de la misión del Ejército a lo largo de más de un siglo, adaptándose a las necesidades del país sin perder su esencia.

Uno de los pasajes más relevantes de su discurso fue el reconocimiento al papel de la mujer en las filas castrenses.

“En esa evolución histórica, la incorporación plena de la mujer en el Ejército representa un proceso de afirmación profunda bajo nuestros propios principios. Hoy mujeres y hombres compartimos el mismo sacrificio y responsabilidad ante la patria”, señaló, en sintonía con los discursos a nivel nacional que destacan el creciente liderazgo femenino en la milicia.

El general hizo un llamado a la unidad y coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la paz y el desarrollo en la región.

“En Chiapas, la unión de esfuerzos es una expresión concreta de voluntad, unidad y convicción al servicio del pueblo. Mientras las fuerzas de seguridad pública protegen a la sociedad, las fuerzas armadas velan la integridad de un bien superior”, afirmó, en presencia del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien refrendó su compromiso de trabajo en conjunto.

El discurso alcanzó su punto más emotivo cuando el general Vargas González se dirigió directamente a la tropa, desde el soldado más joven hasta el mando más antiguo, para recordarles su responsabilidad como herederos de una historia de entrega.

“Ustedes son herederos de una historia y constructores del futuro del Ejército Mexicano. En sus manos está mantener viva la esencia de esta institución que ha sabido resistir, adaptarse y permanecer”, manifestó.

“Pertenecer al Ejército Mexicano es un honor que no se explica, se vive. Este uniforme de la patria no se porta, se honra, se defiende y también se hereda”, destacó.

Equipamiento

Las fuerzas castrenses ofrecieron un recorrido al Ejecutivo estatal para presentar el equipamiento con el que cuenta la Séptima Región Militar.

Las tropas, autoridades y mandos militares compartieron el desayuno, disfrutaron de bailables, así como de un recital poético alusivo al desempeño de los elementos y el sacrificio que realizan en favor de la patria.