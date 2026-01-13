Cumple la Reserva Montes Azules 48 años

Catalogada como uno de los tesoros más importantes tanto de México como del mundo, la Reserva de la Biosfera Montes Azules cumplió 48 años de haber sido decretada como área natural protegida, esta área da protección a las últimas porciones bien conservadas de la Selva Lacandona.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) calificó este espacio como un protector de los bosques tropicales al mismo tiempo que lo describió como un mosaico de selvas húmedas, árboles majestuosos y biodiversidad extraordinaria.

La Reserva de la Biosfera de Montes Azules posee una extensión territorial de 331 mil 200 hectáreas, colinda con Guatemala en el extremo este del estado, su biodiversidad incluye el 20 % de las especies nacionales de plantas, el 30 % de las aves, el 27 % de los mamíferos y el 17 % de los peces de dulcecuícolas.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) habitan más de dos mil 780 especies de plantas y animales de las cuales 233 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059 y 47 son exóticas.

Una hectárea de selva puede albergar hasta 160 especies de plantas vasculares y hasta 7 mil árboles, donde tan solo uno puede existir 70 especies de orquídeas, cientos de especies de escarabajos, hormigas y otros insectos.

Montes Azules está cubierta por selvas perennifolias e importantes ecosistemas dulceacuícolas, como las lagunas Miramar y Lacanjá, así como los ríos Negro, Tzendales y San Pedro.

Este espacio es el refugio de especies como el jaguar, el tapir, la guacamaya roja, el pecarí de labios blancos, el zopilote rey y el águila arpía. Solamente para el caso de las mariposas diurnas, la reserva contiene el 44 % del total nacional.

Diversos estudios realizados dentro de la reserva detectaron la presencia de 40 especies de hongos, líquenes y mixomicetos. El grupo más común es el de los destructores de madera (27 especies); seguido de los parásitos, entre ellas la Hemileia vastatrix, que ataca el follaje del cafeto.