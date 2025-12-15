Cumple Oswaldo Chacón Rojas un año como rector

A un año de su gestión al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó los logros y reconoció los retos para consolidar la institución en el sureste nacional, pero sobre todo ratificar su servicio para el desarrollo de Chiapas.

El martes, el rector ofrecerá un informe de su acciones en Tapachula, Chiapas.

Hace un año fue electo como rector de la Unach Oswaldo Chacón, un hombre culto metido a la administración pública, se comprometió a gestionar que la educación fungiera como el instrumento más poderoso para transformar a la sociedad y superar las brechas socioeconómicas y culturales en Chiapas.

A un año, logros

A doce meses de esta promesa, en un trabajo que ha tenido coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacan rubros diversos. Por ejemplo, el crecimiento del 5 % en la matrícula general de la universidad y la acreditación del 100 % de los programas académicos.

En inclusión, el programa semillero ocelote que atenderá a alumnos indígenas con asesoría previa y acceso automático. En ampliación de oferta educativa, destacan las nuevas carreras de pregrado y posgrado.

En tópicos diversos se puede mencionar: la discusión del nuevo modelo educativo; el nombramiento de benemérita, el éxito de la Feria Internacional del Libro Unach; más becas estudiantiles y conecta Chiapas; más infraestructura; gobernanza universitaria el programa Quetzal y la participación en los programas estatales Chiapas Puede y Leyendo por la paz

Retos

En este mismo sentido, el rector dijo que persiste el reto de permear en la sociedad la transparencia en sus procesos de ingreso a algunas carreras, en específico como medicina, además de atenciones a la mejora de la infraestructura laboral, pero que ya se trabaja en ello.

Al final del día la gestión del rector Oswaldo Chacón habrá de verse reflejado en el sentir social pero sobre todo en los marcadores institucionales que de momento posicionan a la Universidad Autónoma de Chiapas, como un referente nacional.