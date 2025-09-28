Cumple Unicach con Ley de Archivos del estado

La rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, mencionó que en cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado, tomaron protesta los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental, quienes preservarán, organizarán y aprovecharán el patrimonio documental de la institución.

Explicó que la labor de este colegiado contribuirá a garantizar con transparencia la rendición de cuentas y la adecuada gestión de los archivos de las unidades académicas y las instancias de apoyo a la rectoría, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad.

Fabián Bermúdez Molina, responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional de la universidad, explicó que los responsables de Archivo de Trámite se encargan de clasificar la documentación que se genera en las áreas operativas, y utilizar instrumentos archivísticos como el Catálogo de Concentración Documental.

Algunos miembros del Grupo son: Jesús Alberto Cantoral Marina, abogado general; Pascual Ramos García, director general de Planeación y Evaluación; Cristian José Pon Gómez, director de Tecnologías de Información y Comunicaciones; Ana Elizabeth Utrilla Morales, encargada del despacho de la Contraloría Interna; entre otros.

Objetivo

El objetivo de la Ley de Archivos es la organización, conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación de archivos en posesión de los sujetos obligados, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

A partir de la legislación se creó el Consejo Estatal de Archivos, como órgano de coordinación del Sistema Estatal de Archivos, integrado por los titulares de instituciones, organismos y universidades como la Unicach.