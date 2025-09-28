﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Cumple Unicach con Ley de Archivos del estado

Septiembre 28 del 2025
La rectora dijo que como sujetos obligados deben procurar la preservación de archivos. Cortesía
La rectora dijo que como sujetos obligados deben procurar la preservación de archivos. Cortesía

La rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, mencionó que en cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado, tomaron protesta los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental, quienes preservarán, organizarán y aprovecharán el patrimonio documental de la institución.

Explicó que la labor de este colegiado contribuirá a garantizar con transparencia la rendición de cuentas y la adecuada gestión de los archivos de las unidades académicas y las instancias de apoyo a la rectoría, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad.

Fabián Bermúdez Molina, responsable de la Unidad de Transparencia y Archivo Institucional de la universidad, explicó que los responsables de Archivo de Trámite se encargan de clasificar la documentación que se genera en las áreas operativas, y utilizar instrumentos archivísticos como el Catálogo de Concentración Documental.

Algunos miembros del Grupo son: Jesús Alberto Cantoral Marina, abogado general; Pascual Ramos García, director general de Planeación y Evaluación; Cristian José Pon Gómez, director de Tecnologías de Información y Comunicaciones; Ana Elizabeth Utrilla Morales, encargada del despacho de la Contraloría Interna; entre otros.

Objetivo

El objetivo de la Ley de Archivos es la organización, conservación, administración, coordinación, sistematización y preservación de archivos en posesión de los sujetos obligados, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

A partir de la legislación se creó el Consejo Estatal de Archivos, como órgano de coordinación del Sistema Estatal de Archivos, integrado por los titulares de instituciones, organismos y universidades como la Unicach.

﻿