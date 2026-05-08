Cumplen 124 municipios con cuenta pública

En un hecho sin precedentes para la entidad, la totalidad de los 124 ayuntamientos cumplieron con los plazos legales para la entrega de su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, ya sea presentando la documentación o solicitando una extensión dentro del marco normativo, informó el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la Comisión de Vigilancia, Transparencia, Anticorrupción e Información Pública del Congreso del Estado.

El legislador destacó que, por primera vez en la historia de Chiapas, se alcanzó un cumplimiento del 100 %, superando el 98 % del periodo anterior.

“114 municipios entregaron su cuenta puntualmente y 10 solicitaron una prórroga en tiempo y forma. No hay incumplimiento, todos actuaron dentro de la ley”, explicó en entrevista.

Los municipios que pidieron una extensión son: Ixtacomitán, Pantelhó, El Bosque, Aldama, Teopisca, Larráinzar, Jitotol, Santiago El Pinar, Bochil y Frontera Comalapa. Según Trinidad Palomares, la mayoría enfrentó dificultades técnicas para integrar sus estructuras administrativas, y varios pertenecen al grupo de los llamados “municipios olvidados”, aquellos con rezagos históricos identificados por la actual administración estatal.

El diputado añadió que estos ayuntamientos han mantenido comunicación constante con la comisión y con la Auditoría Superior del Estado (ASE). “Buscan la prórroga por dudas técnicas, no por omisión. La solicitud tiene validez y será analizada a fondo”, afirmó.

La Comisión de Vigilancia sesionará a más tardar el próximo martes para estudiar y, en su caso, aprobar las prórrogas. De ser autorizadas, los municipios dispondrán de 30 días naturales adicionales —es decir, todo el mes en curso— para presentar su cuenta pública.

“El objetivo es que ninguna entidad quede fuera del análisis ni de la fiscalización”, subrayó el legislador, quien atribuyó este logro a una estrategia basada en el diálogo y la convocatoria permanente, en lugar de recurrir a exhortos o medidas coercitivas.