A veinte años de iniciar la formación de profesionales en Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas) celebró esta trayectoria con una jornada académica y de vinculación que reunió a especialistas nacionales e internacionales, egresados, docentes y estudiantes, quienes coincidieron en un espacio de reflexión sobre los retos ambientales y las oportunidades para construir un futuro más sustentable.

Durante la inauguración, el rector Sergio Saldaña Trinidad destacó que este aniversario representa mucho más que el paso del tiempo, pues se trata del testimonio vivo del compromiso de la universidad con la formación de talento humano capaz de generar soluciones a los desafíos de su entorno.

Actividades

La jornada académica contó con la participación de destacados especialistas, entre ellos el doctor Ramón Barat Baviera, profesor-investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, España, quien abordó la transformación de las estaciones depuradoras de aguas residuales en industrias para la producción de energía y fertilizantes; el doctor Fidel Alejandro Aguilar Aguilar, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien expuso sobre el potencial del fruto de coyol como recurso estratégico para producir biocombustibles en México; y la doctora Selene García Reyes, profesora-investigadora del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien compartió su trayectoria profesional en la investigación en salud y ambiente.

La jornada también propició el encuentro entre generaciones mediante un conversatorio de egresadas y egresados.

Asimismo, se formalizó un convenio de colaboración con la asociación civil Tierra Verde, Naturaleza y Cultura A.C., para fortalecer los vínculos y abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto en favor del cuidado ambiental.