Cumplen 95 % de servidores con declaración patrimonial

En un hecho que marca un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas, el 95 por ciento de las personas servidoras públicas obligadas en Chiapas ha presentado su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses, con corte al 5 de septiembre de 2026.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, destacó que este resultado representa un avance significativo en la construcción de una nueva cultura de integridad en el servicio público.

El cumplimiento pasó del 85 al 95 por ciento, lo que refleja una mayor responsabilidad de las y los servidores públicos frente a una obligación que constituye uno de los principales instrumentos preventivos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Por primera vez, Chiapas registra este nivel de participación y cumplimiento de sus servidores públicos, consolidando la declaración patrimonial no solamente como una obligación legal, sino como una expresión de responsabilidad frente a la ciudadanía.

La SAyBG continuará impulsando acciones para avanzar hacia el cien por ciento de cumplimiento, fortaleciendo un servicio público íntegro, responsable y comprometido con Chiapas.