Cumplen acuerdos vinculados a Acteal

En cumplimiento de los acuerdos institucionales orientados a la construcción de la paz y la reconciliación social, este jueves en la Sede del Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) llevó a cabo la firma de contratos de comodato con personas beneficiarias, como parte de las acciones de seguimiento y abono a la cultura de paz impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El acto fue encabezado por la titular de la SGGyM, Dulce Rodríguez Ovando y contó con la participación de autoridades estatales y representantes de las y los beneficiarios. Con esta acción se formaliza la posesión legal de espacios destinados a proyectos productivos y de vivienda, lo que permitirá avanzar en procesos de reintegración social, estabilidad y bienestar para las familias involucradas.

Durante su mensaje, la secretaria destacó que este paso es resultado de un trabajo sostenido de diálogo, conciliación y coordinación institucional. “Después de muchos años de gestión y de confianza en que este momento llegaría, hoy entregamos un resultado concreto que representa el cumplimiento de la palabra empeñada. Este gobierno trabaja para resolver y cumplir, de manera ágil y con sentido de justicia social”, señaló.

Rodríguez Ovando reconoció el trabajo realizado por la Coordinación de Asesores y por las distintas áreas de la dependencia que participaron en este proceso, subrayando que la indicación del gobernador ha sido clara: actuar con unidad, responsabilidad y cercanía para atender temas sensibles y dar respuestas efectivas.