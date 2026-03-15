Cumplen Comedores del Humanismo su primer año

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la celebración del Primer Aniversario de Comedores del Humanismo, programa que ha distribuido más de medio millón de raciones de alimentos en diferentes colonias y hospitales de Tuxtla Gutiérrez. En este marco, destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar el derecho de la población a una alimentación saludable y balanceada, en especial para quienes más lo necesitan.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca y del secretario del Humanismo, Paco Chacón, el mandatario visitó el Comedor del Humanismo ubicado en la colonia Patria Nueva, donde convivió con niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, que le expresaron muestras de cariño y agradecimiento. Durante su recorrido, enfatizó que su administración mantendrá firme el compromiso de atender las necesidades más sensibles de las y los chiapanecos.

Mensaje

“Seguiremos fortaleciendo los Comedores del Humanismo. Mi aspiración es que en 2030 pueda pararme frente al pueblo de Chiapas y decir: no solamente vivimos en paz, aquí nuestra gente come todos los días. Lo lograremos juntas y juntos, porque este es el inicio de un gran capítulo de prosperidad para Chiapas. Agradezco al pueblo por la alegría, la emoción y la confianza que me ha brindado”, manifestó.

Ramírez Aguilar resaltó que Comedores del Humanismo se ha consolidado como una política solidaria de apoyo alimentario, además de fomentar la participación ciudadana, la convivencia comunitaria y la generación de oportunidades de autoempleo. Asimismo, subrayó que su gobierno continuará promoviendo acciones en favor de la salud, la educación y otros ámbitos prioritarios para mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas.

Herramienta

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que, gracias a la visión humanista del gobernador, este programa ha demostrado ser una herramienta eficaz para garantizar la seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan. Detalló que en la actualidad operan comedores fijos en las colonias Patria Nueva, CCI, 6 de Junio, Lindavista Shanká, El Jobo y Copoya, además de unidades móviles que a diario llevan comida caliente y nutritiva a distintos puntos de la ciudad, sobre todo a hospitales.

“No solo damos comida, ofrecemos nutrición, cariño y esperanza, fortaleciendo la economía familiar y construyendo comunidad”, expresó. En ese sentido, reconoció que estos espacios se han convertido en verdaderos puntos de encuentro comunitario, donde se fortalecen los lazos de fraternidad y solidaridad. También agradeció al equipo de trabajo y a las cocineras por su dedicación para garantizar que las familias vulnerables tengan acceso a una comida digna.

Agradecimiento

En representación de las y los beneficiarios, María Elena López Espinoza expresó su agradecimiento al gobierno de Eduardo Ramírez por la instalación de estos comedores, los cuales, dijo, han sido de gran apoyo para muchas personas que atraviesan momentos difíciles. Destacó que en estos espacios se ofrecen alimentos completos, nutritivos y balanceados, por lo que confió en que este tipo de apoyos continúe ampliándose.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la directora del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), Eny Fabiola Ávila Salinas; y el director del Instituto de la Juventud (Ijech), Edgar Abarca Palma, entre otras autoridades.