Cumplen compromiso con Calles Felices en San Francisco

Al inaugurar la pavimentación de la avenida 22ª Sur, entre las calles 2ª Oriente y 3ª Oriente Sur, en el barrio San Francisco, el presidente Ángel Torres cumple compromiso con las y los habitantes y hace justicia social después de más de 40 años de espera.

Acompañado por las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, así como por funcionarias y funcionarios municipales, el alcalde destacó que cuando se escucha, se atiende y se trabaja de la mano con la gente, las obras dejan de ser solamente infraestructura para convertirse en bienestar, dignidad y mejores condiciones de vida.

Acciones

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, refrenda el compromiso de continuar construyendo más Calles Felices que consiste en vialidades integrales, con concreto hidráulico, servicios básicos, señalética, banquetas y alumbrado público, en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, a través de obras dignas, seguras y de calidad.