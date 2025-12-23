Cumplen con Ley de Ingresos 123 municipios

Un total de 123 municipios han entregado ya sus Leyes de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, la cifra más alta registrada en años, informó la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

La diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta de dicha comisión, destacó que este hito refleja un cambio estratégico en el trabajo legislativo, que ha pasado de un papel pasivo a uno de acompañamiento activo hacia los ayuntamientos.

“Hemos estado detrás de los municipios, acompañándolos y asesorándolos de manera constante. Este resultado es producto de una coordinación más estrecha y un apoyo técnico permanente”, explicó.

Respecto a los Presupuestos de Egresos, la legisladora señaló que el avance también es considerable, con solo diez ayuntamientos pendientes por entregar o completar ajustes menores. “Muchos ya están corrigiendo observaciones. Confiamos en que todos cumplirán dentro de los plazos legales”, afirmó.

Ante posibles confusiones sobre los alcances de la comisión que preside, aclaró que su labor se limita a la verificación del cumplimiento legal de los documentos presentados, no a la fiscalización del gasto.

“Para evitar malentendidos: nosotros no fiscalizamos ni revisamos cuentas. Ese es el ámbito de la Comisión de Vigilancia y de la Auditoría Superior del Estado (ASE)”, precisó.

Agregó que el análisis del contenido y destino de los recursos corresponde al diputado Trinidad Palomares, titular de la Comisión de Vigilancia, con lo que se establece una cadena de supervisión clara y especializada.

Este proceso, concluyó, fortalece la transparencia y la planeación financiera en los municipios, sentando bases más sólidas para la administración pública del próximo año.