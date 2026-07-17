Cumplen más de 15 días con escasez de agua

A más de 15 días que la comunidad Candelaria El Alto, de Venustiano Carranza, padezca la falta de agua por los conflictos agrarios que se viven en la región, los habitantes, a través de un video, solicitaron la urgente intervención de los tres niveles de gobierno para que se reinstale el servicio.

En el video difundido, donde se observa cómo, ante la falta de bomba de agua, infantes y mujeres tienen que caminar y recolectar el agua de un pequeño pozo, la comunidad responsabilizó de esta situación a los grupos Los Manguitos y Santa Cruz, ambos pertenecientes a la OCEZ Región Carranza-Histórica, liderada por José Manuel Hernández Martínez.

Según relatan los habitantes, estos grupos tomaron por asalto el pozo de agua, llevándose la bomba y tirando la puerta que abastecía de este vital líquido, por lo que las 80 familias que dependen de este sistema de agua han quedado asediadas.

También denunciaron la indiferencia del estado por no buscar solución a la escasez de agua, “ya que ningún ser humano debe estar sin el servicio, al ser fundamental para la vida”, dijeron los pobladores en el video.

Pidieron castigo a los grupos de Santa Cruz y Los Manguitos, así como un alto a las agresiones que sigue padeciendo la población de Candelaria El Alto.