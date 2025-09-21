Cumplió 53 años el Cachac

En el marco de la conmemoración del 53 aniversario de su fundación, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac) llevó a cabo una emotiva Cena Gala para celebrar un año más de actividades.

Al dar la bienvenida, el presidente del Consejo Directivo del Cachac, Luis Daniel Monclova Hernández, afirmó que festejar un año más de vida del Colegio es celebrar la permanencia de la unidad, la perseverancia y la consolidación de un gremio que a lo largo de más de cinco décadas ha sabido abrirse paso, adaptarse a los cambios y, sobre todo, mantener firme la misión de dignificar nuestra profesión y servir a la sociedad chiapaneca.

“Quiero expresar un agradecimiento profundo a todas y todos los arquitectos que nos han precedido, a nuestros fundadores, quienes trazaron el camino y pusieron los cimientos de lo que hoy es nuestro Colegio”, aseveró.

En su intervención, el director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, invitado especial de esta Cena Gala, aseguró que el Colegio ha dado muchos arquitectos de renombre que han trascendido no solo en el ámbito estatal, sino también a nivel nacional.

Asimismo, anunció que en breve se formalizará un convenio de colaboración, adelantando que para el 2026 el Cachac tendrá una participación relevante en los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de los principales caminos de Chiapas, luego de la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de mejorar la red carretera.

En el orden del programa, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los arquitectos con 30 años de trayectoria gremial: Arturo López González, Adán Alberto Velázquez Martínez, Carlos Jiménez Hernández y Francisco Raúl Aguilar Moreno.