El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y los fuertes temblores que han asolado al Soconusco han provocado que el edificio ubicado en la avenida Central Poniente y río Coatancito se encuentre en pésimas condiciones.

Lo anterior es consecuencia del abandono de los últimos 20 años, desde cuando ya no fue útil para oficinas del Gobierno del estado.

El Palacio de los Zopilotes ya no es seguro y constituye un riesgo para los transeúntes y automovilistas que transitan por el lugar.

El inmueble ya cumplió su vida útil y representa un riesgo, comentó Benjamín Martínez López, doctor en Gestión de Riesgos y Protección Civil y responsable de elaborar el dictamen estructural del edificio.

Dijo que tras el sismo de julio de 2026, el cual provocó daños severos a la estructura, se elaboró un dictamen que concluyó con la determinación de demoler el edificio

Señaló que presenta mucho desconchamiento de concreto y mucha debilidad de los elementos estructurales, además de la exposición del acero.

Compartió que los índices analizados en muros, columnas y trabes ya marcaban un proceso de deterioro avanzado, por ello, la recomendación en el dictamen es de demolerlo.

“Ya es un edificio que ya es un riesgo realmente utilizarlo, incluso la planta baja, por lo que tras el dictamen estructural que realizamos se determinó que el edificio debe ser demolido”, insistió.

Revisión

Compartió que Protección Civil había pedido la revisión porque querían utilizar la parte de abajo para seguir albergando algunas oficinas como el Registro Civil y una oficina del Sindicato de Trabajadores Municipales.

“El dictamen advierte que cuando llega un sismo, la energía se disipa en los elementos estructurales y provoca cortantes y momentos torsionantes que en un edificio en ese estado son muy difíciles de controlar”, expuso.

Puntualizó que la opción que plantea el dictamen es la demolición, aunque se debe considerar que es un edificio que en su momento funcionó y que podría considerarse como patrimonio.