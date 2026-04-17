Cumplir con el SAT puede generar devoluciones

En rueda de prensa realizada en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, especialistas en materia fiscal destacaron que el cumplimiento de las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que puede representar un beneficio económico directo para los contribuyentes, a través de devoluciones de saldo a favor por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El contador público Henoch Aguilar explicó que, si bien la autoridad fiscal es percibida con regularidad como un ente recaudador, también cumple una función de regulación y acompañamiento que puede traducirse en beneficios para quienes cumplen de manera correcta con la normatividad.

“La autoridad no solo recauda, también puede devolverte dinero. Si cumples de forma adecuada y documentas tus operaciones, puedes recibir un ingreso en tu cuenta bancaria derivado de un saldo a favor”, puntualizó.

Retos actuales

En este sentido, subrayó que uno de los principales retos actuales es la correcta materialidad de las operaciones, es decir, demostrar que los gastos y deducciones realmente ocurrieron. Para ello, ya no basta con contar con facturas (CFDI), sino que es necesario respaldarlas con evidencia adicional como comprobantes de pago, recetas médicas, estados de cuenta o documentación que acredite la operación.

“Hoy el SAT no solo revisa facturas, revisa que las operaciones sean reales. Sin sustancia económica, cualquier deducción puede ser rechazada y afectar incluso la devolución de impuestos”, advirtió.

Por su parte, la contadora pública certificada Guadalupe del Rocío Cárdenas destacó que el actual modelo de fiscalización ha evolucionado hacia un enfoque más preventivo y amigable, donde la autoridad busca facilitar el cumplimiento mediante recordatorios y herramientas digitales como el buzón tributario.

Asimismo, enfatizó que las personas físicas pueden obtener devoluciones de impuestos al presentar su declaración anual, siempre que cuenten con deducciones personales correctamente aplicadas.

Entre las deducciones más relevantes mencionó los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, compra de lentes graduados, colegiaturas, seguros de gastos médicos, planes personales de retiro y los intereses por créditos hipotecarios.

“Cumplir con la declaración anual no solo es una obligación, también puede representar una recuperación de dinero del ISR retenido durante el año”, señaló.

En cuanto a quiénes están obligados a presentar declaración anual, se recordó que deben hacerlo las personas físicas que tuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos anuales, trabajaron para dos o más patrones, realizan actividades empresariales o profesionales y quienes obtuvieron ingresos adicionales sujetos a declaración.

Los especialistas coincidieron en que una adecuada planeación financiera y fiscal permite no solo evitar multas, sino también mejorar la calidad de vida mediante el aprovechamiento de beneficios fiscales.