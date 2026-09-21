Cuotas escolares no deben ser un botín personal

Padres de familia de la Escuela Preparatoria 3 de Tapachula piden a autoridades educativas intervenir en el caso de las cuotas de inscripción escolar que fueron utilizadas como un botín personal y discrecional de directivos anteriores que dispusieron de las aportaciones que deben tener un carácter estrictamente voluntario, transparente y de beneficio para la comunidad escolar; señalan que han hecho denuncias que no han tenido respuestas.

Aunque está prohibido condicionar las cuotas, en los planteles se consideran aportaciones voluntarias acordadas por los comités de padres de familia y ese recurso debe ser destinado a mejorar las condiciones del entorno educativo y en el que las mesas directivas tienen la obligación de presentar informes financieros periódicos, lo que no ocurrió en la Prepa 3 de Tapachula, expusieron en la asamblea de este mes.

Irregularidades

Señalan que existieron irregularidades en el manejo de recursos procedentes de las inscripciones, cooperaciones, renta de locales y otros; por ello, en la actualidad demandan transparencia del manejo de recursos de los que se desconoce el destino de un monto aproximado de 10 millones de pesos acumulados durante el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y 2025, bajo la administración del entonces director Daniel Montelongo Orella.

Afirman que desconocen dónde quedaron los recursos y quién los administró durante ese periodo; afirman que en ese tiempo no hubo obras dentro de la institución educativa y la cancha techada, precisan, fue realizada mediante recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, cuando Montelongo Orella todavía no ocupaba la dirección.

De acuerdo con los padres de familia, durante esa gestión también se habrían generado ingresos por la venta de productos al interior de la escuela, cooperaciones extraordinarias, paquetes fotográficos de clausura, renta y cooperaciones para la contratación de espacios para eventos en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real y cobros relacionados con los espacios de cafetería, entre otros conceptos.

No hubo informe detallado que permitiera conocer cuánto dinero ingresó, en qué se gastó y cuánto quedó en caja al concluir la administración. En la actualidad, el plantel cuenta con una matrícula aproximada de mil 200 estudiantes y, según los padres, se cobra alrededor de mil 500 pesos por inscripción anual, además de reinscripciones y otros conceptos, pero en contraparte, el mobiliario escolar se encuentra en condiciones deficientes.