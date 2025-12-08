Curso sobre cómo investigar la desaparición

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Dirección de Profesionalización, implementó el Curso Investigación y Persecución Penal de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a cargo de Joel Cruz Quiterio, director de Litigación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Enseñanza

La capacitación se desarrolló en la modalidad en línea y estuvo dirigida a personas servidoras públicas de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares.

Se abordó lo relativo a la competencia, el inicio de la investigación, acciones que deben tomarse al momento de tener conocimiento de la probable comisión de estos delitos, y aquellas que deben tomarse en relación con las víctimas, entre otros temas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso con la capacitación y profesionalización del servicio público, para brindar una atención digna y eficiente al pueblo chiapaneco.