Cursos de verano reúnen a más de 200 niñas y niños

Los cursos de verano organizados por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) concluyeron con una respuesta positiva por parte de las familias, al registrar la participación de más de 200 niñas y niños en las diferentes actividades de formación artística y cultural.

La directora del ITAC, Gabriela Abarca, señaló que estos cursos permitieron consolidar al Instituto como un espacio de formación y acercamiento a la cultura, mediante una oferta dirigida sobretodo a la niñez, con talleres gratuitos de teatro, manualidades y artesanías en la capital.

Explicó que entre las actividades se incluyeron talleres enfocados en la preservación y promoción de las tradiciones, donde las y los participantes tuvieron la oportunidad de elaborar su propio chocolate, aprender a preparar pozol y recibir una introducción al bordado.

A la oferta se sumaron las actividades desarrolladas en las bibliotecas públicas mediante el programa “Mi verano en mi biblioteca”, con lo que se amplió el número de espacios disponibles para que niñas y niños pudieran aprovechar el periodo vacacional a través de actividades culturales y educativas.

El arte como herramienta

Consideró que acercar a niñas y niños al arte y la cultura desde temprana edad no solamente contribuye al desarrollo de habilidades y talentos, sino que también favorece la formación de una mayor sensibilidad.

“Las expresiones culturales y las tradiciones permiten que la niñez comprenda mejor su entorno, se apropie de su cultura y aprenda a valorarla”, subrayó.

Asimismo, mencionó que el arte representa una alternativa para que niñas, niños y adolescentes encuentren espacios de expresión sana, convivencia y desarrollo personal, contribuyendo a mantenerlos alejados de actividades o entornos que no favorecen la construcción de una cultura de paz.