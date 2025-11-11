Cursos para una eficiencia financiera municipal

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) refuerza su compromiso con la profesionalización de las administraciones municipales, llevando a cabo un curso de capacitación dentro del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) 2025, abordando el tema: Finanzas Públicas Municipales.

El evento fue inaugurado por Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del IAP Chiapas, quien expresó un sincero agradecimiento a la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez Cruz, por la confianza depositada en el instituto. Dijo que su compromiso y constante preocupación por la capacitación y profesionalización de su equipo de trabajo, son un claro reflejo de su visión, de un gobierno cercano a la gente, eficiente y con un alto sentido de responsabilidad hacia su pueblo.

Lameiro Camacho mencionó que este curso tiene como objetivo fundamental capacitar a las personas participantes en los fundamentos, herramientas y normativa de las finanzas públicas municipales con el propósito de fortalecer la recaudación, administración y control de los recursos públicos.

Se busca, dijo, promover la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, pilares indispensables para una gestión pública moderna y responsable.

Finalmente la presidenta del IAP Chiapas subrayó que todos los cursos Prodim 2025, están alineados con el Programa Cero Observaciones, una iniciativa que responde a la encomienda de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar una administración pública transparente, eficiente y libre de observaciones, tanto a nivel estatal como municipal.