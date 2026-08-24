Cuxtitali realiza jornada de reforestación

Habitantes del popular barrio de Cuxtitali y la Red de Jardines por la Paz, el Territorio y la Vida llevaron a cabo una jornada de reforestación en el parque ecológico del citado barrio en San Cristóbal de Las Casas.

Mujeres, hombres, jóvenes y niños participaron en esta actividad a favor del ambiente, reforestando cada espacio del parque ecológico, que el barrio tiene a su cargo.

Los participantes hicieron un llamado a la población a cuidar el ambiente, no tirando basura en la vía pública: “Si vas a tirar algo al suelo, que sean semillas”, dijeron.

“Más que sembrar árboles, sembramos esperanza, agua, aire y futuro para nuestras hijas e hijos. Cada arbolito que hoy pusimos en la tierra es un compromiso de cuidarlo y verlo crecer”, agregaron.

Agradecieron a todas las personas “las manos que se sumaron, a las niñas, niños, jóvenes y abuelitas que llegaron con su pala y su sonrisa a participar en esta jornada de reforestación”.