Da Ángel Torres seguimiento a trabajos de desazolve

El presidente municipal, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla, dio seguimiento a los trabajos de desazolve en el río Sabinal y sus afluentes, acciones preventivas que se fortalecen previo a la temporada de lluvias.

Al explicar que con estas acciones se reducen riesgos de inundaciones y afectaciones a la población, además de proteger el patrimonio y la integridad de las familias tuxtlecas, el alcalde capitalino reiteró que el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de trabajar de manera permanente por una ciudad más segura y resiliente.

En este marco, Ángel Torres reconoció el gran trabajo que realizan las y los trabajadores de Protección Civil Municipal y de las distintas áreas del Ayuntamiento, quienes todos los días contribuyen a la seguridad y bienestar de Tuxtla Gutiérrez.