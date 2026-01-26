﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Da Ángel Torres seguimiento a trabajos de desazolve

Enero 26 del 2026
El presidente municipal, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil Municipal. Cortesía
El presidente municipal, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil Municipal. Cortesía

El presidente municipal, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla, dio seguimiento a los trabajos de desazolve en el río Sabinal y sus afluentes, acciones preventivas que se fortalecen previo a la temporada de lluvias.

Al explicar que con estas acciones se reducen riesgos de inundaciones y afectaciones a la población, además de proteger el patrimonio y la integridad de las familias tuxtlecas, el alcalde capitalino reiteró que el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de trabajar de manera permanente por una ciudad más segura y resiliente.

En este marco, Ángel Torres reconoció el gran trabajo que realizan las y los trabajadores de Protección Civil Municipal y de las distintas áreas del Ayuntamiento, quienes todos los días contribuyen a la seguridad y bienestar de Tuxtla Gutiérrez.

﻿