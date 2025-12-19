Da banderazo Ángel Torres a una obra más en Tuxtla

Después de más de 40 años de espera, las y los habitantes de la colonia Lomas del Oriente tendrán una vialidad nueva. Así lo dio a conocer el presidente Ángel Torres Culebro al dar el banderazo de inicio a la pavimentación del bulevar Lomas del Oriente entre las avenidas Las Carretas y Loma Bonita.

Al explicar que serán más de 150 metros lineales con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, cunetas y alumbrado público, el alcalde capitalino destacó que el objetivo es mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en la zona, atendiendo una necesidad prioritaria de las y los vecinos.

Con estas acciones, dijo, se continúa avanzando en la atención de colonias que por años carecieron de infraestructura adecuada, generando mejores condiciones para la población. Asimismo, comentó que el Programa Calles Felices continuará llegando a más colonias de la capital.